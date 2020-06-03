Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz Açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'deki anlaşmaların geçersiz olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, Türkiye'nin buradaki amacının herkesle iş birliği yapmak olduğunun altını çizerek, "Rum kesimi ise Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin hakça paylaşılmasıyla ilgili KKTC ile bir kere anlaşması lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle iş birliğine varız ama bugüne kadar Yunanistan, Mısır, İsrail gibi bölgedeki diğer ülkeler bizi dışlayarak kendi aralarında iş birliği yapma girişiminde bulundu. Biz de onlara diyorduk ki Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik. Oldu bittiye izin yok. Doğu Akdeniz'de iş birliği yapmak istiyorsanız bize gelin."