Deniz Fenerinde Tek Seyircili Film Festivali

Pater Noster Adası’ndaki bir deniz fenerine gönderilecek sinema izleyicisi festivalin kendisine sunacağı 60 yeni filmi seyredecek. Festival sinema izleyicisini başvurular arasından belirleyecek.

Festivalin programının geri kalanı çevrimiçi gösterimlerle gerçekleşecek. Göteborg Film Festivali Sanat Direktörü Jonas Holmberg, açıklamasında İsveç sinemalarında uygulanan sıkı güvenlik tedbirlerine bir tepki olarak bu projeyi hazırladıklarını açıkladı.

Vira Haber