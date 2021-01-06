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Deniz Fenerinde Tek Seyircili Film Festivali

Deniz Fenerinde Tek Seyircili Film Festivali

Göteborg Film Festivali, önceki gün açıklanan projesinde bir sinema izleyicisini bir hafta boyunca tek başına film izlemek üzere ıssız bir deniz fenerine gönderecek.

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Pater Noster Adası’ndaki bir deniz fenerine gönderilecek sinema izleyicisi festivalin kendisine sunacağı 60 yeni filmi seyredecek. Festival sinema izleyicisini başvurular arasından belirleyecek.

Festivalin programının geri kalanı çevrimiçi gösterimlerle gerçekleşecek. Göteborg Film Festivali Sanat Direktörü Jonas Holmberg, açıklamasında İsveç sinemalarında uygulanan sıkı güvenlik tedbirlerine bir tepki olarak bu projeyi hazırladıklarını açıkladı. 

Vira Haber

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