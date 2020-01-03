Deniz geri çekildi, halk paniğe kapıldı

Gel-git yaşanmasından dolayı denizin yaklaşık 30 metre geri çekilmesi ile denizde yer yer küçük adacıklar oluştu. Durumu ilk kez görenler paniğe kapıldı. Bazı vatandaşlar ise her yıl böyle durumların meydana geldiğini ve bu tarihlerde gelgit olaylarının olduğunu söyledi.

Mevsimsel bir durum olduğu öne sürülen deniz çekilmesi nedeniyle suyla kaplı olan ilçe sahili bomboş kalırken, yer yer bazı balıkçı tekneleri de ortada kaldı. İstanbul ile Tekirdağ arasında bulunan Marmaraereğlisi ilçesinin sahilinde her yıl bu tarihlerde aynı durumun yaşandığı belirtildi.

Vira Haber