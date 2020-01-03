Muğla’da 15 kişiyi taşıyan lastik bot battı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 15 göçmeni taşıyan botun batmasıyla, 3'ü kadın, 8 göçmenin cesedine ulaşıldı. Botta olduğu belirtilen 7 kişiye ise hala ulaşılamadı.
A+A-
7 kişiyi arama çalışmaları hala sürüyor
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 15 göçmeni taşıyan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarını alan sahil güvenlik, cesetlere ulaştı. Olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi. Yaşamını yitiren 8 göçmenin cesedi, ilk Fethiye Sahil Güvenlik Limanı’na getirildi, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmenin bulunması için bölgede çalışmalara devam edildiği belirtildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
Etiketler : Fethiye, Muğla, göç, göçmen, bot, sahil güvenlik, arama kurtarma, sahil
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.