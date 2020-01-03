Muğla’da 15 kişiyi taşıyan lastik bot battı

7 kişiyi arama çalışmaları hala sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 15 göçmeni taşıyan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarını alan sahil güvenlik, cesetlere ulaştı. Olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi. Yaşamını yitiren 8 göçmenin cesedi, ilk Fethiye Sahil Güvenlik Limanı’na getirildi, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmenin bulunması için bölgede çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Vira Haber