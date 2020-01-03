Henghui Shipping'den yeni sipariş
Çin nakliye şirketi Zhejiang Henghui Shipping, 23.000 TWT'luk kimyasal tanker yapımı için Yangfan Gemi İnşa ile sözleşme imzaladı.
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Gemi, Yangfan Group'un Zhoushan tersanesi'nde inşa edilecek. Yeni geminin teslimatı 2021'de planlanıyor. 23.000 TWT'luk yeni gemi, Zhejiang Henghui şirketinin filosundaki en büyük gemi olacak. Ayrıca bu anlaşma 2017'den beri atıl durumda olan Yangfan Zhoushan tersanesi için ilk gemi siparişi oldu.
Vira Haber
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