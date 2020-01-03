Henghui Shipping'den yeni sipariş

Gemi, Yangfan Group'un Zhoushan tersanesi'nde inşa edilecek. Yeni geminin teslimatı 2021'de planlanıyor. 23.000 TWT'luk yeni gemi, Zhejiang Henghui şirketinin filosundaki en büyük gemi olacak. Ayrıca bu anlaşma 2017'den beri atıl durumda olan Yangfan Zhoushan tersanesi için ilk gemi siparişi oldu.

Vira Haber