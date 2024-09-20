Deniz Gönüllüleri TURMEPA Öncülüğünde Kıyıları Temizliyor

Bu yıl TURMEPA’nın 30. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, deniz dostları ve gönüllüler kıyı temizliği için sahaya inecek.

1986 yılında The Ocean Conservancy tarafından başlatılan ve dünya genelinde büyük bir farkındalık hareketi haline gelen International Coastal Clean Up (ICC) etkinliğinin Türkiye koordinatörlüğünü 2002 yılından bu yana DenizTemiz Derneği/ TURMEPA üstleniyor. Etkinlik sırasında 100’den fazla ülkede toplanan atıklar, türlerine göre sınıflandırılıp kayıt altına alınarak uluslararası çevre kuruluşlarına raporlanıyor. Bu raporlar, deniz ve okyanus kirliliğinin kaynaklarını belirleyip, uzun vadeli çözüm stratejileri geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Türkiye’de kıyı temizliği hareketinin öncüsü TURMEPA, bu yıl da İstanbul Moda sahilinde düzenlenecek etkinlik ile deniz kirliliğine dikkat çekecek. Gönüllülerle birlikte yapılacak temizlik çalışmasıyla, denizlerin korunmasına yönelik farkındalık yaratılması ve benzer projelerin yaygınlaşması hedefleniyor.

Etkinlik Programı

21 Eylül Cumartesi

10:30 – Moda Sahili, Beltur Kafe Önü Buluşma

11:00 – 11:15 – TURMEPA’nın 30. Yılı ve ICC Hakkında Bilgilendirme

11:15 – 12:15 – Kıyı Temizliği

12:15 – 12:45 – Toplanan Atıkların Değerlendirilmesi

12:45 – 13:00 – Deniz Kirliliği Konusunda Bilgilendirme, Basın Açıklaması ve Fotoğraf Çekimi

Vira Haber