Giresun'da Denizde Hortum Oluştu
Giresun açıklarında deniz üzerinde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Hortum, sahile ulaşamadan kısa süre sonra etkisini kaybetti.
Olay, Giresun'un kıyı kesiminde öğle saatlerinde yaşandı. Bölgedeki sağanak yağışın ardından deniz üzerinde bir hortum oluştu. Giresun Adası açıklarında, sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede görülen hortum, kıyıya doğru ilerledi ancak karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederken, hortumun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Vira Haber
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