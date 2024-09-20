Giresun'da Denizde Hortum Oluştu

Hortum, sahile ulaşamadan kısa süre sonra etkisini kaybetti.

Olay, Giresun'un kıyı kesiminde öğle saatlerinde yaşandı. Bölgedeki sağanak yağışın ardından deniz üzerinde bir hortum oluştu. Giresun Adası açıklarında, sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede görülen hortum, kıyıya doğru ilerledi ancak karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederken, hortumun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Vira Haber