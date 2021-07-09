Deniz Harp Okulu Öğrencileri Çanakkale Şehitlerini Selamladı

TCG Bayraktar ile uygulamalı deniz eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri Çanakkale Boğazı´ndan geçerken, Şehitler Abidesi´nde Çanakkale şehitlerini selamladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Deniz Harp Okulu 3´üncü sınıf öğrencilerimiz, TCG Bayraktar ile uygulamalı deniz eğitimlerine devam ediyor.

Genç Bahriyeliler, eğitimler esnasında Çanakkale Şehitlerimizi selamladı. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber