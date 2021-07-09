İMEAK DTO Aliağa Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde geçtiğimiz hafta kutladığımız 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinin değerlendirmesi, Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Mayıs ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Haziran ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“CAMİAMIZI VE HALKIMIZI AŞI KAMPANYASINA KATILIMLARINI BEKLİYORUZ”

Covid -19 salgını nedeniyle ağır ve sıkıntılı geçen günlerin ardından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramıyla birlikte normalleşme sürecinin başlamasıyla mutlu ve sağlıklı günlere yelken açtıklarını söyleyerek konuşmasına başlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: “Sağlık bakanlığımızın öncülüğünde devam eden aşı kampanyamızın büyük ve güzel etkilerini hep beraber görüyoruz. Vaka ve vefat sayılarımız her geçen gün azalarak devam ediyor. Bizde tüm denizcilik camiamızı ve halkımızı aşı kampanyasına katılımlarını ve desteklerini bekliyoruz.” dedi.



“BAYRAMIMIZI COŞKUYLA KUTLADIK”

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını coşkuyla kutladıklarını ifade eden Başkan Şimşek şöyle devam etti: “Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün çok daha iyi anlaşıldığı ve bunun gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı Aliağa ve tüm sorumlu olduğumuz liman başkanlıklarında coşkuyla kutladık. Aliağa’da düzenlediğimiz tören ve etkinliklerimize idari amirlerimiz ve dostlarımız sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmayarak yoğun bir katılım sağladılar. Bir kez daha şahsım ve denizci kardeşlerim adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramına özel ‘Denizci Haber’ özel sayımızı çıkardık. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ında yazısıyla desteklediği bu sayımızı önümüzdeki dönemlerde daha da geliştirerek üyelerimize güzel bir platform yaratmış olacağız. Bu ilk özel sayının çıkmasında katkıda bulunan tüm üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.

“SEKTÖRÜMÜZDEKİ HAREKETLİLİK ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Adem Şimşek şunları söyledi: “2021 yılının ilk 6 ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 738 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 51,5 milyon groston, Netton olarak ise 34 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 256 milyon netton olarak gerçekleşirken, Aliağa yüzde 13 pay ile 2. sırada yer aldı. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın ilk altı aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 2 Bin 799 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021’in ilk 6 ayının, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 6,1milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 12 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer almıştır. Bu sonuçlara baktığımızda sektörümüzdeki bu hareketlilik şüphesiz diğer aylarada yansıyacaktır. Bu hareketlilikle birlikte ekonomiye olan katkımız artarak devam edecektir.” dedi.

Başkan Şimşek, konuşmasını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı mesajı ile sonlandırdı. Başkan Şimşek, konuşmasının sonunda şu cümlelere yer verdi: “15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu ay Millet olarak bizleri birbirimize yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarımızı güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İslam âleminin iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayram’ınızı tebrik ediyor; milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.