Setur’dan Maldivler Turu

Müşteri memnuniyetinde turizm sektörü birincisi* Setur, Kurban Bayramı tatilinde nereye gitmeli sorusunu ortadan kaldırıyor. Setur, dünyanın en güzel kumsallarından birinde deniz ve güneşin keyfini çıkararak geçirmek isteyenler için Maldivler Turu düzenliyor.

Kurban Bayramı’nda Maldivler seyahati

18-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 8 günlük tur İstanbul’dan Maldivler’e gerçekleştirilecek aktarmalı uçuş ile başlayacak ve yapılacak kısa bir sürat teknesi yolculuğunun ardından misafirler otellerine yerleşecek. Gezi boyunca aynı otelde kalınacak ve isteyen misafirler otel tarafından farklı günlerde ekstra olarak düzenlenen Island Hopping turu, (adalar turu) "şnorkel" turu, güneş batışı tekne turu gibi etkinliklere de katılabilecekler. Kahvaltı ve akşam yemekleri ise otelde alınacak.

Hint Okyanusu’nda bulunan Maldivler, mercanların öldükten sonra üst üste birikmesi ile oluşmuş bir adalar dizisi. Beyaz kumu, turkuaz denizi ve tropikal iklimiyle Maldivler, 1200 adadan oluşuyor ve dünyanın en çok tercih edilen tatil destinasyonları arasında yer alıyor. Üzerinde yaşam olan 281 adanın yerel halkın yaşamadığı 86 tanesi otel ada olarak her yıl dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor.

Vize zorunluluğu olmayan Maldivler’in en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer almasının nedenleri sakinliği ve eğlenceyi bir arada sunarken aynı zamanda romantik ve huzurlu olması. Seyahat severler için en gözde aktivite ise Maldivler’in berrak sularında dalış yapmak.

Maldivler Turu için misafirlerin varıştan en fazla 96 saat önce PCR testi yaptırmaları ve ülkeye girişte İngilizce negatif Covid-19 Test sonucunu belgelemeleri gerekiyor.

Vira Haber