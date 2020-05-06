Deniz Keyfi Pahalıya Patladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bölgelerine girişlerin geçici süreyle yasaklanması sonrasında Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor.

Her gün binlerce kişinin denize girip, güneşlendiği sahil alanında sadece sokak hayvanları ve görevliler görülüyor. Polis ekiplere burada aralıksız denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sırasında yüzen Mehmet Yeşifçi denizden çıkarıldı. Yasağı hatırlatan ekipler, Yeşifçi'ye 3 bin 150 lira ceza kesti.

- Kuralların önemli olduğunu bir kez daha anladı

Yeşifçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, işlerini halletmek için sahildeki işletmesine geldiğini söyledi.

İşletmesinde beklerken denize girmek istediğini anlatan Yeşifçi, "Akdeniz'i boş, tertemiz ve kirlenmemiş görünce dayanamadım. '10 dakika bir denize girip rahatlayayım' dedim. 5 dakika bile olmadan polisler geldi, denizden çıkarıp, ceza yazdı. Kuralların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Cezayı severek ödeyeceğim." diye konuştu.

Vira Haber