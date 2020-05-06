Cemre Tersanesi İş ve Pazar Geliştirme Müdürü Sinan Kavala Vira Haber'in Canlı Yayın Konuğu Oldu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü konuğumuz Cemre Tersanesi İş ve Pazar Geliştirme Müdürü Sinan Kavala oldu. Sinan Kavala, Cemre Tersanesi'nin, koronavirüs salgını karşısında aldığı tedbirleri, geliştirdiği stratejileri anlatırken, tersanelerin koronavirüs sürecinden nasıl etkilendiğine, arge ve dijital dönüşüm faaliyetlerinin önemine değindi. Kavala, koronavirüs süreci sonrası sektörel bazda ve dünya genelinde nelerin değişebileceğinden de bahsetti.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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