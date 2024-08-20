Deniz Kirliliğine Neden Olan Belediyeye Yarım Milyon Liraya Yakın Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kirliliği gösteren video ile birlikte yapılan açıklamada, "Antalya'da denizin metrelerce altındaki kirlilik Sahil Güvenlik kamerasıyla kaydedildi” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisi'nden denize kabul edilebilir kirlilik değerinin üzerinde atıksu deşarjı yapıldığı tespit edildiği bildirildi.

Denizin metrelerce altındaki kirlilik Sahil Güvenlik kamerasıyla kaydedildiği belirtilen açıklamada, “Bakanlığımızın incelemesi sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisi'nden denize kabul edilebilir kirlilik değerlerinin üzerinde atıksu deşarjı yapıldığı tespit edildi. Yaşanan kirlilik sebebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL idari para cezası uygulanarak, konuya ilişkin adli süreç başlatıldı. Bakanlık ekiplerimizce yeni numuneler analiz edilerek, deniz suyu değerlerinin normale döndüğü belirlendi” denildi.

Bölgede denetim ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Vira Haber