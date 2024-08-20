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Datça Açıklarında 27 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça Açıklarında 27 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik bot ile Muğla kıyılarından çıkış yapan düzensiz göçmenlerin botu arıza yapınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

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Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı.

Vira Haber 

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