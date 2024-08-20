Yürek Yakan Manzara: Ormanlık Alandaki Tahribat Havadan Görüntülendi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarıdere köyü yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını, 17 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 44,17 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, yangının neden olduğu tahribat dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, geniş bir alanın tamamen siyaha büründüğü ve yeşil örtünün yerini kül tabakasına bıraktığı görüldü. Yangının tehdidi altındaki 4 köyden 125 kişi tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Vira Haber