Deniz Korsanlığıyla Mücadeleyi Türk Amiral Yönetiyor

Tuğamiral Nejat İnanır komutasındaki çok uluslu güç, Hint Okyanusu’nun Kızıldeniz kıyılarında ve Aden Körfezi çevresinde devriye görevlerini sürdürüyor. Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu’nda deniz haydutluğu ile mücadele eden “Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti-151, 25 Haziran’dan bu yana Türkiye tarafından komuta ediliyor. Ülkemizin komuta görevi 10 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Deniz korsanları ile mücadele için çok uluslu güçlerin komutası Türkiye tarafından 6’ncı kez yürütülüyor. Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu’nda deniz haydutluğu ile mücadele eden Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151’in komutasını 25 Haziran’dan beri yürüten Tuğamiral Nejat İnanır, görevini 10 Aralık’ta devredecek. Tuğamiral Nejat İnanır, Türk donanmasının en iyi askerlerine yönelik kumpas davalarında asılsız iddialarla yargılanarak hapis yatmıştı. Combined Maritime Forces (CMF) unsurları ile birlikte Naval Support Activity (NSA)-Bahreyn yerleşkesinde konuşlanan CTF-151 karargâhında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın dışında ABD, Bahreyn, Brezilya, İngiltere, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Pakistan ve Umman’ın da yer aldığı dokuz ülkeden toplam 13 personel görevlendirmişti. Savaş gemilerinin sürekli devriye gezdiği Aden körfezi civarında ticari gemiler deniz korsanlığı tehdidi olmadan rotalarına devam edebiliyor.

Kaynak: Deniz Kartalı