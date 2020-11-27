Japonya’ya Verilen Gemi Siparişleri Ekim Ayında Düşüş Gösterdi

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ekim ayında bir önceki aya göre %21,7 düşüşle toplam ağırlığı 735.450 gros tona ulaşan ve 7 adedi yük gemisi, 3 adedi tanker ve 4 adedi genel kargo gemisi olan 14 gemi siparişi aldı. Eylül ayında yeni gemi siparişleri 16 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk 10 ayında, Japonya toplam ağırlığı 5,66 milyon gros tona ulaşan 113 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, Eylül ayında 693.439 gros ton ağırlığında 16 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Ekim ayında toplam 714.428 gros ton ağırlığında 21 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %17,9 düşüşle 10,15 milyon gros ton ağırlığa sahip 226 gemi ihraç etti.

Vira Haber