Deniz Kültürü Derneği’nden Başkan Tamer Kıran’a Nezaket Ziyareti

Deniz Kültürü Derneği 9. Olağan Genel Kurulu 11 Nisan 2025’de yapılmış, ardından da yeni yönetim belirlenmişti. Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Celil Uğur Özgöker, Genel Sekreter Teoman Mustafa Akyol 26 Mayıs Pazartesi günü İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a nezaket ziyaretinde bulundular.

DTO’nun Fındıklı’daki Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Ayşe Olcay faaliyetleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek istedikleri İklim Değişikliği ve Çevre Sempozyumu ile ilgili de bilgi veren ve destek isteyen Ayşe Olcay ve DKD Yönetimi, daha sonra günün anısına Başkan Tamer Kıran’a bir hediye takdim ettiler.

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