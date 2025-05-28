SANMAR’ın Yunanistan İçin İnşa Ettiği İlk Römorkör Başarıyla Denize İndirildi

Ayırt edici özellikleriyle öne çıkan Bigaçay serisi ASD tipi römorkör, SANMAR’a özel olarak Robert Allan Ltd. tarafından tasarlanan RAstar 2900SX dizaynına dayanmaktadır. 80 tonun üzerinde çeki gücüne ulaşabilmektedir.

SANMAR’ın çevre dostu ve modern tesislere sahip tersanesinde denize indirilen yeni römorkör; 29,4 metre tam boy, 13,3 metre genişlik ve 5,5 metre derinliğe sahiptir.

10 kişilik yaşam mahalli kapasitesine sahip olan römorkör, Fi-Fi 1 sınıfı yangınla mücadele sistemiyle donatılmıştır. Tahrik sisteminde, her biri 2.350 kW güç üreten iki adet CAT 3516E ana makine bulunmaktadır.

Benzersiz gövde formu sayesinde, model ve tam ölçekli testlerle eskort yedekleme ve denizcilik kabiliyetleri büyük ölçüde geliştirilmiş olan RAstar serisi römorkörler, zorlu açık deniz koşullarında üstün performans göstermeleri için tasarlandı.

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