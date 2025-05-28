İskenderun Körfezi’nde Deniz Ticareti Hız Kesmiyor

Başkan Kemal Kutlu: "Bölge deniz ticaretinde ivmesini sürdürüyor"

“2024 yılının ilk çeyreğinde İskenderun Körfezindeki limanlarımıza 208’i Türk, 1047’si yabancı bayraklı olmak üzere toplam 1255 gemi yanaşmıştı. Bu gemilerle toplamda 27 milyon 855 bin 842 gros ton yük elleçlenmişti. 2025’in aynı döneminde ise 222 Türk, 1199 yabancı bayraklı olmak üzere toplam 1421 gemi bölgemize geldi. Elleçlenen yük miktarı ise önceki yıla oranla %14 artarak 31 milyon 862 bin 207 gros tona ulaştı,” diyen Kutlu, bu verilerin bölgedeki deniz taşımacılığı faaliyetlerinin her geçen gün daha da güçlendiğini gösterdiğini belirtti.

“Gemi sayısında yüzde 13’ü, yük miktarında ise yüzde 14’ü aşan artışlar, sadece sayıların büyümesini değil, bölgenin ekonomik dinamizmini de yansıtıyor,” ifadelerini kullanan Kutlu, İskenderun Körfezi’nin stratejik konumu, liman altyapısı ve lojistik kapasitesi sayesinde hem yurtiçi hem de uluslararası deniz ticaretinde önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

“Normalleşen Komşu Ülkeler Transit Yük Trafiğimizi Etkileyecektir”

Başkan Kutlu, “Körfez deniz ticaretindeki bu artışa rağmen bölgemizdeki limanlar halen yüzde 52 kapasite ile çalışmaktadır. Irak ve Suriye’nin normalleşmesiyle geleneksel transit yük trafiğinde yaşanacak kayıplara limanlarımızın hazırlıklı olması gerekiyor” dedi.

Başkan Kemal Kutlu sözlerine şöyle devam etti:

“Artan gemi trafiği, beraberinde bakım ve onarım ihtiyaçlarını da getiriyor. Ancak bölgemizde bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir tersane altyapısı bulunmuyor. Çevreye uyumlu bakım ve onarım ihtiyaçlarını giderecek bir tersane yatırımı için yer belirleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.”

Tersane kurulmasının sadece denizcilik sektörüne değil, bölgesel kalkınma, istihdam ve yan sanayinin gelişimine de katkı sağlayacağını belirten Kutlu, kamu ve özel sektör iş birliğiyle bu ihtiyacın ivedilikle gündeme alınması gerektiğini ifade etti.