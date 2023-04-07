Deniz Kültürü Derneği yönetim kurulu adına bir açıklama yapan dernek başkanı Ayşe Olcay, derneklerinin 8. Olağan Genel Kurulu'nun önce 18 Nisan 2023 Salı günü saat 15.00'te, çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 12 Mayıs 2023 Cuma günü yine aynı saatte derneğin genel merkezinde toplanacağını açıkladı.

Deniz kültürünün güçlendirilmesi, denizcilik hakkında farkındalığın ve birikimin artırılması için çalışmalar yapan ve denizcilik alanının önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Deniz Kültürü Derneği, Uluslararası Deniz Kültürü Festivalleri, İklim Değişikliği Kurultayları, İklim Krizi Zirvesi başta olmak üzere, bugüne kadar birçok önemli etkinliğe imza attı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, genel kurul gündeminin başlıkları şöyle belirtildi:

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Başkanlık Divanı oluşumu, Divan Kuruluna genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması

4. Mali ve denetleme raporlarının okunması

5. Raporların müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası

6. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi

7. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8. Türkiye Denizcilik Federasyonu’na bildirilecek delegelerin seçimi

9. Dilek ve temenniler

10. Kapanış

https://denizkulturudernegi.org/haberler/8-olagan-genel-kurul/

Vira Haber