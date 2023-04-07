İtalya’nın Açıklarında Midye ve İstiridye Üretimi

İtalya’nın La Spezia kenti açıklarında Palmaria ve Portovenere bölgesinde 1887 yılından beri midye ve istiridye yetiştiriciliği yapılan çiftlikte üretim, iklim değişikliğinin suların ısınmasına sebep olması ve çipura balığının bölgede yoğunlaşması nedeniyle risk altına girdi.

Halen belli ölçüde midye ve istiridye yetiştiren çiftlikte artan deniz suyu sıcaklığının çipura balıkların üretim döngüsünü artırması, çipuranın beslenme alışkanlıkları ve rekabetçi davranışları üretimi tehdit ediyor. Çiftlik etrafında 12 metre yüksekliğinde ağlar kullanılırken, ağlar ile ayrıca görsel bir bariyer oluşturularak yırtıcı hayvanların girişini engellenmeye çalışılıyor.

Vira Haber