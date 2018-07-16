Deniz Kuvvetleri Kupası Sığacık’ta sonlanıyor

İstanbul Çengelköy’de 13 Temmuz Cuma günü startı verilen TAYK-Deniz Kuvvetleri Kupası’nda 39 tekneden oluşan filonun öncüleri Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi’nin uluslararası sularını geride bırakarak Sığacık’a ulaştı.

İlk finişi Orient Express VI yaptı, ikici sırayı CometA-Arkas MAT Sailing Team Korza’ya bırakmadı.

Yaklaşık 295 deniz mili mesafeli rotasıyla Türkiye’nin en uzun menzilli mücadelesi olan Deniz Kuvvetleri Kupası’nda ilginç bir manzara oluştu.

Filonun öncüleri Sığacık’a ulaştığı sırada Türkiye’nin batı kıyıları, Çeşme’den Çanakkale Boğazı’na kadar Deniz Kuvvetleri Kupası’na katılan yatlar tarafından adeta kuşatıldı.

Sonunda Sığacık Teos Marina önlerindeki finiş hattına ulaşan ilk tekne Orient Express VI oldu. Onu, Çanakkale Boğazı’nda gerçekleştirdiği atakla orta sıralardan fışkırarak öncü grubu yakalayan CometA-Arkas MAT Sailing Team izledi.

Yeşilköy önlerinden Çanakkale Boğazı’nın girişine kadar ağırlıklı olarak liderliği elinde bulunduran Korza, boğaz çıkışına doğru Orient Express VI, Ege’de de CometA tarafından geçilince, kaybettiği liderliği geri alamadı ve finiş hattına üçüncü sırada girdi.

Finiş yapan ilk 3 tekne ve zamanları şöyle:

1. Orient Express VI (Bülent Atabay) 20.45.48

2. CometA-Arkas MAT Sailing Team (Serhat Altay) 22.35.31

3. Korza (Gürhan Tüker) 23.11.57

Final ve ödül töreni ise Teos Marina’da yapılacak.

Bu akşam Teos Marina yat limanında bulunan havuz başında düzenlenecek ödül töreninde finalist yelken yarış takımlarına hem ödülleri verilecek, hem de tüm yarışçıların yorgunluklarını atacakları eğlence dolu bir gece düzenlenecek.

Vira Haber