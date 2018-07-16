Mayan Queen’e Fethiye’de yakıt ikmali yapılıyor

Mayan Queen şirketine ait 140 milyon dolarlık "Mayan Queen" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 93 metre uzunluğundaki yat, dün akşam Fethiye Limanı'na yanaştı. Sabah saatlerinde 6 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt, yata karadan ikmal edilmeye başlandı.

Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Lüks yatın, yakıt ikmalinin ardından Yunan adalarına gideceği kaydedildi.

Vira Haber