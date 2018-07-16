Su alan akaryakıt gemisi Aliağa’ya çekiliyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başlayan akaryakıt gemisi, onarım için Aliağa Limanı'na götürülüyor.

Kıyıdan yaklaşık 3 mil uzaklıkta 2 gün önce makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başlayan "M/T T.Caroline" gemisinde su tahliye işlemi kısmen tamamlandı.

Gemi, Aliağa'dan getirilen 8 römorkör eşliğinde arızanın giderilmesi için Aliağa Limanı'na hareket ettirildi.

Olay

Kuşadası ilçesinde 14 Temmuz'da "’M/T T.Caroline " gemisi makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başlamış, yardım talebi üzerine bölgeye dalgıç pompalar ile Kuşadası Ege Port Limanı'na ait "Alexander" ve Aliağa'dan "Damla" isimli römorkörler getirilmişti.

Su alan gemide römorkörler yardımıyla su tahliyesi gerçekleştirilmişti.

İçerisinde 19 Türk mürettebatın bulunduğu 131,85 metre uzunluğundaki geminin İzmir'in Aliağa ilçesinden denize açıldığı ve Mersin'e doğru gittiği belirtilmişti.

Geminin özellikleri

IMO: 9418810

MMSI: 271044409

Çağrı İşareti: TCA3947

Bayrak: Turkey [TR]

AIS Gemi tipleri: Tanker

Brüt Tonaj (GRT): 7273

Detveyt: 10901 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 131.85m × 18.9m

Yapım Yılı: 2009

Vira haber