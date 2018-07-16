Su alan akaryakıt gemisi Aliağa’ya çekiliyor
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, su almaya başlayan M/T T. CAROLINE isimli tanker arızanın giderilmesi için Aliağa Limanı’na çekiliyor
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başlayan akaryakıt gemisi, onarım için Aliağa Limanı'na götürülüyor.
Kıyıdan yaklaşık 3 mil uzaklıkta 2 gün önce makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başlayan "M/T T.Caroline" gemisinde su tahliye işlemi kısmen tamamlandı.
Gemi, Aliağa'dan getirilen 8 römorkör eşliğinde arızanın giderilmesi için Aliağa Limanı'na hareket ettirildi.
Olay
Kuşadası ilçesinde 14 Temmuz'da "’M/T T.Caroline " gemisi makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başlamış, yardım talebi üzerine bölgeye dalgıç pompalar ile Kuşadası Ege Port Limanı'na ait "Alexander" ve Aliağa'dan "Damla" isimli römorkörler getirilmişti.
Su alan gemide römorkörler yardımıyla su tahliyesi gerçekleştirilmişti.
İçerisinde 19 Türk mürettebatın bulunduğu 131,85 metre uzunluğundaki geminin İzmir'in Aliağa ilçesinden denize açıldığı ve Mersin'e doğru gittiği belirtilmişti.
Geminin özellikleri
IMO: 9418810
MMSI: 271044409
Çağrı İşareti: TCA3947
Bayrak: Turkey [TR]
AIS Gemi tipleri: Tanker
Brüt Tonaj (GRT): 7273
Detveyt: 10901 t
Tam Boy x Tam Genişlik: 131.85m × 18.9m
Yapım Yılı: 2009
Vira haber
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