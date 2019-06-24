Deniz Kuvvetleri’nden balıkçı gemilerine denetim
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, orkinos ve benzeri balık türlerinin korunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak balıkçı gemilerini denetledi.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de balıkçı gemilerinde denetim yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, orkinos ve benzeri balık türlerinin korunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak balıkçı gemilerini denetledi.
Bu kapsamda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında 13 balıkçı gemisi denetime tabi tutuldu.
Vira Haber
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Etiketler : Gemi, deniz kuvvetleri, balıkçı gemisi, tekne, orkinos, Doğu Akdeniz
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