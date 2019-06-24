Ticari yatlara kolaylık sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ticari yatların özel tekne sınıfına geçişini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, "Söz konusu düzenlemeyle ticari yatın ilk kayıt tarihinden itibaren 5 yıl sonra yapılacak özel tekne cins değişikliğinde uygunluk değerlendirmesi aranmayacak. Geçiş maliyetini düşürecek uygulama 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe giriyor" ifadelerini kullandı.

Verilen ücretsiz eğitim ve sınavlarla proje başlangıcında 210 bin olan "Amatör Denizci" sayısının 600 bine ulaştığını ifade eden Turhan, "Büyük bir bölümü denizlerle kaplı olan dünyamızda deniz taşımacılığı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için de ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Bu durum sektörün önemini ve stratejik değerini gözler önüne sermektedir. Biz de Bakanlık olarak sektörümüzü destekleyici düzenlemeler için çalışıyoruz" diye konuştu.

Vira Haber