Katar'lı MILAHA’ nın tercihi MARDAŞ!

MILAHA, haftalık düzenli olarak Piraeus, İstanbul, Poti, Novorossiysk, Alexandria, ve Port Sait (EAST) limanlarına 1700 TEU’ luk 3 gemi ile feeder servisi sağlıyor.

Yeni uğrağı MARDAŞ’ da feeder operasyonu ile birlikte lokal ihracat işlemlerini de gerçekleştirecek olan MILAHA, yerinde bir tercihle İstanbul’ da önemli bir avantaj sağlamış olacak.

MARDAŞ, liman operasyonlarının yanı sıra oldukça elverişli boş konteyner depolama, gümrüklü-gümrüksüz sahalarında lojistik çözümleriyle müşterilerine saha hizmetlerinde hızlı ve butik hizmet vererek önemli avantajlar sunuyor.

Servisin ilk gemisi Mardaş uğrağını 23 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. MARDAŞ yetkilileri, ilk uğrağı yapan AS FREYA gemisine hoşgeldiniz ziyaretinde bulundu ve Liman Müdürü Yusuf Çetin tarafından gemi kaptanına teşekkür plaketi sunuldu.

Sürekli güvenilir, çevre dostu ve müşteri odaklı hizmetler sunmayı taahhüt eden MILAHA için MARDAŞ çok değerli bir seçim olacak…

Vira Haber