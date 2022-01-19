Deniz Kuvvetlerinden Nefes Kesen Görüntüler

Deniz Kuvvetleri gövde gösterisi yaptı. MSB'nin Twitter hesabındaki paylaşımda nefes kesen görüntüler yer aldı. Deniz Kuvvetlerinin internet sitesinde de yer alan videoda denizciler, hedeflere tam isabet kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında, “Deniz Kuvvetlerimizin kahraman Levendleri; her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam ediyor. Torpido atışlarında da hedefler tam isabetle vuruluyor.” ifadeleri kullanıldı.

Denizlerin en tehlikeli silahı olarak bilinen torpidoların geliştirilmesi, tüm ülkeler tarafından oldukça gizli şekilde yürütülüyor. Türkiye de ilk milli torpidosu AKYA'yı 30 Aralık 2021'de envantere aldığını duyurmuştu.

50+ kilometre menzile ve 45+ knot sürate sahip olduğu bilinen AKYA torpido, aktif/pasif sonar başlığı, dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine sahip. Ayrıcı suüstü hedeflerine karşı dümen suyu güdümü de kullanılabiliyor.