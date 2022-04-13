Deniz Mayınlarına Karşı MİLSAR Göreve Başladı

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR tarafından yapılan açıklamada, “İHA’larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık. Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK’nın ANKA İHA’sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler” ifadelerine yer verildi.

MİLSAR İHA SAR/GMTI Radarı

MİLSAR; keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere Meteksan Savunma tarafından tasarlanmış bir radar sistemidir. MİLSAR’ın, Potansiyel hedeflerin tespit ve takibinde kullanılan “Hareketli Yer Hedef Tespiti (GMTI)” ve her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretmek için kullanılan “Sentetik Açıklıklı Radar (SAR)” modları mevcuttur.

MİLSAR, kolay entegrasyon özelliğiyle İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve sabit kanatlı hava araçlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Sistemin “slew to cue” özelliğiyle EO/IR görüntüleme sistemiyle birlikte kullanılması; operasyonların verimliliğini, İHA’nın geniş alan gözetleme kabiliyetini ve SİHA’nın taarruz kabiliyetini arttırmaktadır.

Sistem; kötü hava ve dolasıyla düşük görüş koşullarında, düşük hızda hareket eden küçük boyutlu veya hızlı hareket eden hedeflerin tespit ile takibi yapmaktadır. SAR özellikleri, gece ve gündüz düşük görüş şartlarında bulut-üstü gözetleme operasyonlarında, yüksek çözünürlük ve uzun menzil görüntüleme sağlayan Stripmap ile Spotlight alt modlarını desteklemektedir.

2021 yılı içerisinde bir İHA platformu üzerinde mühendislik uçuş testleri tamamlanan MİLSAR’ın, 30 kg’nın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme özellikleri ile yakın zamanda yerli İHA platformlarında kullanılması bekleniyor.

Genel Özellikler

Çok Modlu Hava Radarı

Bütün Hava Koşullarında Gözetleme

Geniş Alan Gözetleme

HD Radar Görüntüleme

Kompakt ve Hafif Yapı

Seçilebilir Çözünürlükler

Yüksek Hassasiyette Tek Darbe Takip

Teknik Özellikler Yanca Kapsama: 360° Yükseliş Kapsama: +10°/-55° Maksimum Menzil: 27km Minimum Menzil: 4km Sistem Opsiyonları: Hareketli İnsan Tespit Modu (DMTI)

Kıyı Gözetleme Modu (MMTI)

Eşevreli Değişim Tespit Özelliği (CCD) Çalışma Voltajları: 20-30 VDC Ortalama Güç Tüketimi: 600W Ağırlık: 30kg Boyut (ÇapxYükseklik): 370mm x 445mm

Kaynak: SavunmaSanayiST.com