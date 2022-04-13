Deniz Mayınlarına Karşı MİLSAR Göreve Başladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ANKA İnsansız Hava Aracı’na entegre edilen Meteksan Savunma üretimi MİLSAR Radarı ile deniz mayınlarının tespitini başarıyla gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR tarafından yapılan açıklamada, “İHA’larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık. Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK’nın ANKA İHA’sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler” ifadelerine yer verildi.
MİLSAR İHA SAR/GMTI Radarı
MİLSAR; keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere Meteksan Savunma tarafından tasarlanmış bir radar sistemidir. MİLSAR’ın, Potansiyel hedeflerin tespit ve takibinde kullanılan “Hareketli Yer Hedef Tespiti (GMTI)” ve her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretmek için kullanılan “Sentetik Açıklıklı Radar (SAR)” modları mevcuttur.
MİLSAR, kolay entegrasyon özelliğiyle İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve sabit kanatlı hava araçlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Sistemin “slew to cue” özelliğiyle EO/IR görüntüleme sistemiyle birlikte kullanılması; operasyonların verimliliğini, İHA’nın geniş alan gözetleme kabiliyetini ve SİHA’nın taarruz kabiliyetini arttırmaktadır.
Sistem; kötü hava ve dolasıyla düşük görüş koşullarında, düşük hızda hareket eden küçük boyutlu veya hızlı hareket eden hedeflerin tespit ile takibi yapmaktadır. SAR özellikleri, gece ve gündüz düşük görüş şartlarında bulut-üstü gözetleme operasyonlarında, yüksek çözünürlük ve uzun menzil görüntüleme sağlayan Stripmap ile Spotlight alt modlarını desteklemektedir.
2021 yılı içerisinde bir İHA platformu üzerinde mühendislik uçuş testleri tamamlanan MİLSAR’ın, 30 kg’nın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme özellikleri ile yakın zamanda yerli İHA platformlarında kullanılması bekleniyor.
Genel Özellikler
- Çok Modlu Hava Radarı
- Bütün Hava Koşullarında Gözetleme
- Geniş Alan Gözetleme
- HD Radar Görüntüleme
- Kompakt ve Hafif Yapı
- Seçilebilir Çözünürlükler
- Yüksek Hassasiyette Tek Darbe Takip
Teknik Özellikler
|Yanca Kapsama:
|360°
|Yükseliş Kapsama:
|+10°/-55°
|Maksimum Menzil:
|27km
|Minimum Menzil:
|4km
|Sistem Opsiyonları:
|Çalışma Voltajları:
|20-30 VDC
|Ortalama Güç Tüketimi:
|600W
|Ağırlık:
|30kg
|Boyut (ÇapxYükseklik):
|370mm x 445mm
Kaynak: SavunmaSanayiST.com
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