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Deniz otobüsü yaz tarifesine geçti

Deniz otobüsü yaz tarifesine geçti

Antalya Kaleiçi Yat Limanı-Kemer Marina arasında seferlerine devam eden deniz otobüsleri bugün itibariyle yaz tarifesine geçti.

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Antalya’da deniz otobüsleri baharın gelmesiyle birlikte Antalya- Kemer arasında tarife değişikliğine gidiyor.

Deniz otobüsleri haftanın 7 günü Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan 09.00- 17.00 saatlerinde, Kemer Marina'dan 10.30-18.30 saatlerinde hareket edecek. Tam bilet fiyatının 15 lira olduğu Deniz Otobüslerinden emekliler 10, öğretmen 10, öğrenciler 9 TL'ye faydalanabiliyor.

Ulaşımdan 65 yaş üzeri vatandaşlar, gaziler, yakınları, engelliler ve refakatçileri, polis, jandarma, basın mensupları ve 0-6 yaş çocuklar ücretsiz yararlanabiliyor.

Vira Haber

 

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