AVS Expomaritt Exposhipping için hazır!

Türkiye’nin global markaları içerisinde yer alan ve hizmet sınırlarını dünyayla sınırlayan AVS, Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

120 ülkede 1400 noktada tedarik ağına sahip AVS, Fuarda, 15 ayrı ülkeden 30’dan fazla misafirini ağırlayacak. Çok yakın geçmişte Yunanistan yapılanmasını yeni açtıkları AVS Greece şirketi üzerinden yapmaya başlayan AVS’nin Exposhipping Expomaritt Fuarındaki misafirlerinin ağırlıklı kısmını da Yunanlı armatörler oluşturmakta. AVS Greece üzerinden fuara özel olarak gelen Yunanlı armatörler hem fuarı gezecek hem de AVS çalışanlarıyla birebir tanışma fırsatı yakalamış olacak. Hem tedarikçileri hem de davet ettikleri armatörleri için özel ikramlar hazırlayan ve şovlar düzenleyen AVS, diğer bir yandan da iş ilişkilerine köprü olacak. AVS, Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuarında B-111 numaralı stantta yer alıyor.

Vira Haber