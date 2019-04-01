GMO'dan resim yarışması

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, çocukların denizi, gemiyi ve Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak, merak uyandırmak ve sevdirmek amacıyla 2007 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak İstanbul genelindeki ilkokullar arasında "Çocuk ve Gemi" konulu resim yarışmasını düzenlenecek.

Katılımın artarak yoğun ilginin oluşması ve beraberinde diğer illerden de katılım taleplerinin gelmesi nedeniyle, GMO; Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile bu yıl ilk olarak “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışmasını ulusal boyuta taşıyarak Türkiye genelinde düzenleyecek.

Konu yarışmada, sergilenmeye değer ve dereceye giren eserler, 19-20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Tuzla Rumeli Kültür Merkezi’nde sergilenecektir. Ödül töreni ise eser sahibi çocukların, ailelerinin, organizasyonu destekleyen ve sponsor olan kurum yetkililerinin ve GMO üyelerinin katılımlarıyla 21 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Vira Haber