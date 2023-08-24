Deniz Polisleri Van Denizi’nde Devriye Atıyor

Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, hem boğulma vakalarını önlemek için devriye geziyor hem de suda mahsur kalanların yardımına teknik ekipmanlarıyla koşuyor.

Van Gölü kıyısında konuşlu amirlikte görevli aralarında kurbağa adamların da bulunduğu 17 kişilik ekip, 2001'den bu yana Van ve çevre illerdeki su kaynaklarında arama kurtarma ve boğulma vakalarının önlenmesine yönelik faaliyetlere katılıyor, vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara destek veriyor.

Sorumluluk sahasında deniz araçlarının denetimini yapan, kaçakçılıkla mücadele, inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalar da yürüten deniz polisleri, bu çalışmaları yürütürken teknolojini tüm imkanlarından yararlanıyor.

Yöre halkınca "Van Denizi" olarak da adlandırılan gölde 35 metreye kadar dalarak arama kurtarma yapabilen, daha derin bölgelerde ise su altı robotu (Rov cihazı) kullanan ekipler, uzaktan kumandalı can simidiyle kısa sürede boğulma tehlikesi yaşayan insanlara yardıma koşuyor.

Van Gölü'nde kıyıya yakın bölgelerde devriye gezerek vatandaşları uyaran ekipler, piknik yapanlara da broşürler dağıtarak uymaları gereken kuralları hatırlatıyor.

Kuruldukları yıldan bu yana yüzlerce vakaya müdahale eden, 144 kişiyi boğulmaktan kurtaran, mahsur kalan tekneleri kıyıya ulaştıran ekipler, bu yıl 8 bini aşkın vatandaşı da boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi.

3 yılda 1198 saat seyir yapıldı

Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amiri Komiser Mustafa Ali Adak, deniz polisinin Van Gölü'nün yanı sıra Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı'da arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev başında olduklarını belirten Adak, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nde gezinti ve balıkçı teknelerini ilgili mevzuat kapsamında denetliyoruz. Van'ın en önemli değerlerinden inci kefalinin üreme döneminde korunmasına yönelik çalışmalara destek veriyoruz. Aynı zamanda avlanma döneminde de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Su üstünde ve su altında her türlü suç ve suçluyla mücadele ediyor, delilleri topluyoruz. Yaz döneminde artan boğulma vakalarına karşı önleyici tedbirler alıyoruz.'

Kurbağa adamlar tarafından yapılan eğitim ve görev dalışları sırasında karşılaştıkları hayalet ağ, evsel atık ve çöpleri imkanları ölçüsünde çıkararak su kaynaklarının temizlenmesine katkı sağladıklarını ifade eden Adak, şöyle konuştu:

"Botlarımızın haricinde daha etkin görev yapmamıza imkan sağlayan araçlar kullanıyoruz. 200 metre derinliğe kadar arama tarama yapabilmemize imkan sağlayan su altı görüntüleme robotu, deniz araçları ile yaklaşamadığımız sığlık, kayalık gibi alanlarda boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlarımıza güvenli bir şekilde ulaşmamıza imkan tanıyan uzaktan kumandalı can simidi, dalgıç personelimizin su altında gerçekleştirdiği görevlerde uzun mesafeleri katederek daha verimli görev yapılabilmesine imkan sağlayan su altı intikal aracı gibi ekipmanlarımız envanterimizde yer alıyor."

Van Emniyet Müdürlüğü olarak 2001'den bu yana 144 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını, 84 kişinin cansız bedenini sudan çıkardıklarını anlatan Adak, 2020'den bu yana ise 1198 saat seyir yaptıkları bilgisini verdi.

Vira Haber