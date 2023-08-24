Fransa'da İki Ayda 5 Binden Fazla Deniz Kestanesi Ölü Bulundu

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda yaklaşık 2 ayda 5 binden fazla deniz kestanesi ölü bulundu.

Yerel basında yer alan habere göre, Ada'nın batı kıyısındaki plajlarda "echinothrix diadema" cinsi yüzlerce deniz kestanesinin ölü bulunmasının ardından 24 Temmuz'da alarm verildi.

Temmuzdan bu yana Ada'da 5 binden fazla deniz kestanesi ölü bulundu.

Bilim insanları, bölgedeki 41 deniz kestanesi yaşam alanının sadece birinde kaydedilen ölümlerin ardından bu deniz canlılarının üzerinde yaptıkları incelemede Ada'da ilk kez görülen bir parazit tespit etti.

Deniz kestanelerinin ölümüne yol açan şeyin ne olduğu kesin bilinmemekle birlikte uzmanlar, ölümlerin Ada'daki mercan resifinde nitrat ve fosfat kirliliğinin arttığı dönemde yaşandığına dikkati çekiyor.

Vira Haber