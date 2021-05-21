Deniz Sektörü Sezona Güvende Giriyor

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın desteği ve Bodrum DTO’nun yapmış olduğu girişimler sonucunda, Bodrum Yarımadası’nın sezona hazır olduğunu ifade eden Dinç, “ Pandeminin olumsuz etkilerinin en yoğun yaşandığı geçtiğimiz sezon “hayat mavide, teknede kalın” sloganı ile yola çıkmış, elimizdeki istatistiki verilerin de gösterdiği üzere, gerçekleştirdiğimiz yoğun bilinçlendirme ve tanıtım kampanyası ile yatçılık sezonunun pandeminin kötü ekonomik etkilerinden diğer turizme bağlı sektörlere göre pozitif ayrışmasını sağlamış bulunduk” diye konuştu.

Güvenli turizm sertifikasyon yöntemi ile ilgili firmalarla görüşüp İMEAK DTO üyeleri için indirimli fiyatlar alarak bir önce aşılama sürecini de başlattıklarını vyrgulayan Dinç, “Bu hafta içerisinde bir çok personelimiz aşılandı. Gerek personelimizin sağlığı gerek gelen misafirlerimizin sağlığı için attığımız adımlar üyelerimizde olumlu yanıtlar buldu. 100 yakın üyemiz sertifikasını alıp teknelerini hazır hale getirdiler. Diğer üyelerimizde sürecine devam etmekte” dedi.

Yat İşletme Belgesi olan her teknenin alabileceği Güvenli Turizm Programının tatilini Türkiye’de geçirecek tüm Türk ve yabancı ziyaretçilerin ulaşımdan konaklamaya bir dizi alınması önerilen tedbirleri tanımladığını kaydeden Dinç şöyle konuştu: “ Teknelerimizde pandemi boyunca vaka görülmediği gibi, şu anda da yaklaşık bir ay öncesinde yapmış olduğumuz istişareler neticesinde “Güvenli Turizm Sertifikası” ve “Turizm Personeli Öncelikli Aşılama Programına” deniz turizmi araç ve personelleri de dahil edilmiştir. Yat işletmelerimiz ve kıyı tesislerimiz, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yetki verdiği uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvurarak sertifikasyon programına dahil olabilmişlerdir. Program kapsamında denetlenecek işletmelerin hijyen, sağlık ve uygunluk değerlendirmeleri yapılıp bunlara ilişkin raporlar düzenlenmekte ve uygun görülen tesislerin sertifikalandırılması sürecini kapsamakta. Şu ana kadar yapılan denetim ve sertifikalandırmalarda hiç fire vermediğimizi görmüş olmak, Bodrum’ da denizcilerimizin titizliği ve bilincinin en önemli ispatı, uzun zamandır savunduğumuz “hayat mavide, teknede kal” sloganımızın teyididir.”

Tüm bunlarla beraber akredite firmadan alınmış sertifika ile teknelerin personelleri de aşı olmaya başladığını ve sürecin hızlı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Dinç, “Teknelerimiz ve personellerimiz hazır bir şekilde misafirlerini beklemekte. Geçen sene olduğu gibi bu sene de butik turizm hizmeti veren mavi yolculuk sektörümüz, bu sezon da en güvenli tatili sunmakta” dedi.

Vira Haber