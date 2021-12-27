Bir araştırmaya göre, yüzde 98’i buzla kaplı Antarktika kıtası küresel ısınma etkisiyle şimdiki hızıyla erimeye devam ederse, dünya genelinde deniz seviyesi 5 metre kadar yükselebilir. Uzmanların uyarısına göre sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaldığı senaryoda bu rakam sadece 0 ile 3 santimetre ile sınırlandırılabilir.

Yüzde 98’i buzla kaplı Antarktika kıtası küresel ısınma etkisiyle erimeye devam ederse, deniz seviyesi 5 metre kadar yükselebilir.

Bu yükselme sadece Antarktika'da değil, dünya genelinde bir tehlike yaratacak. Deniz kenarında kurulan birçok şehir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Antarktika buz tabakasının 21. yüzyılın ötesindeki kaderini modelleyen bu uyarı, Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi araştırma ekibinin bir uyarısı.

Ekip bu uyarının, sera emisyonları durdurulursa ve deniz seviyesinin bir metre altında yükselmesi sağlanırsa önlenebileceğini söylüyor.

Küresel ısınmanın neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesi okyanuslara uzanıyor ve buzulların erimesine neden oluyor.

Bu yüzden deniz seviyesi önemli ölçüde yükselmesi, yoğun nüfuslu kıyıların geniş alanları, onu korumak için kapsamlı ve kıyı değişiklikleri olmaksızın yaşanmaz hale getirebilir.

Japonya'nın Hokkaido Üniversitesi’nden makale yazarı ve meteorolog Christopher Chambers, "Bu çalışma, iklim değişikliğinin Antarktika buz tabakası üzerindeki etkisinin 21. yüzyılın çok ötesine geçtiğini açıkça gösteriyor" dedi.

Chambers, deniz seviyesinin yükselmesindeki ciddi sonuçların daha sonra görüleceğini de belirtti.

Dr Chambers ve meslektaşları, ‘’Birleştirilmiş Model Karşılaştırma Projesi Aşama 6 için Buz Levhası Modeli Karşılaştırma Projesi (ISMIP6) kaspamında mevcut araştırmaları da temel alıyor.

Bu uluslararası projede araştırmacılar, küresel ısınmanın hem Antarktika hem de Grönland'ın buz tabakaları üzerindeki etkisini tahmin etmek için yeni nesil iklim modellerini kullandı.

Sonuç olarak Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin son Altıncı Değerlendirme Raporu'na göre Antarktika kesintisiz ısınma altında, deniz seviyesinin yükselmesine 8–30 santimetre civarında katkıda bulunacak.

Ancak bu rakam, sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaldığı senaryoda sadece 0 ile 3 santimetre ile sınırlandırılabilir.

Araştırmacılar, hem azalmamış ısınma hem de azaltılmış emisyon gidişatını göz önünde bulundurarak, 'Politermal Buz Levhaları için Simülasyon Kodu' olarak bilinen buz tabakası modelini kullanarak ISMIP6'nın gelecekteki projeksiyonlarını daha da genişletti.

Simülasyon 2100 yılına kadar orijinal ISMIP6 deneylerindekiyle aynı şekilde çalıştı.

Ekip 21. yüzyılın sonlarındaki iklim koşullarının sabit kaldığını varsayıyordu, bu nedenle başka bir iklim eğilimi de uygulanmadı.

Ekip, bu modellerin sonuçlarından yola çıkarak güney kıtanın buz tabakalarının toplam kütlesel değişimine, Doğu ve Batı Antarktika'daki ve Antarktika Yarımadası'ndaki bölgesel değişikliklere ve bunlara katkıda bulunanlara da odaklandı.

Sonuç olarak, 3000 yılına gelindiğinde, deniz seviyeleri mevcut ısınma eğilimleri altında 1,5-5,4 metre kadar yükselebilir. Bunun büyük kısmı Batı Antarktika buz tabakasının çökmesinden kaynaklanabilir.

Araştırmacılar emisyonlar azaltılabilirse, deniz seviyesi yükselişinin 0,13–0,32 metre ile sınırlandırılabileceğini belirtiyor.

Ekip, Batı Antarktika buz tabakasının olası çöküşünün, çoğunlukla deniz seviyesinin altında olan bir yatağın üzerine oturması gerçeğiyle mümkün olacağını belirtti.

