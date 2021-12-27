Türkiye, Asyaport Sayesinde Megamax Gemilere Ev Sahipliği Yapıyor

2015 yılında ilk gemisi MSC Tokyo’yu ağırlayan Asyaport, 2021’de dünyanın en büyük gemilerinden MSC GÜLSÜN’ü ağırladı. Dünyanın ilk megamax-24 sınıfı ve Mediterranean Shipping Company’nin (MSC) bu sınıftaki gemilerin isminin verildiği MSC GÜLSÜN, 26 Aralık Pazar günü Asyaport’a yanaştı. Türkiye için ayrı bir önemi olan MSC GÜLSÜN gemisinin ilk uğrağı için tören düzenlendi. Törene geminin isim annesi ve MSC CEO’su Diego APONTE’nin kayınvalidesi Gülsün SOYUER ile birlikte davetliler katıldı. MSC GÜLSÜN, dünya standartlarında elleçleme kapasitesine sahip olan Asyaport’a bir rekor da getirdi. 12.862 TEU elleçleme adeti ile Türkiye’de bugüne kadar bir gemide ulaşılan en yüksek elleçleme rakamına ulaşılmış oldu.

Megamax gemiler için rota yeniden oluşturuluyor

Mediterranean Shipping Company – MSC’nin Uzakdoğu Avrupa arasında çalışan gemilerinin en büyüğü olan MSC GÜLSÜN sınıfı megamax gemiler artık Türkiye’ye uğrak yapıyor. MSC GÜLSÜN tam dolu olarak Türkiye’de sadece Asyaport’a yanaşabiliyor ve hizmet alabiliyor. Ülkemizin limancılık sektöründeki gelişimini gözler önüne seren megamax gemilerin Asyaport uğrakları ile, dünyanın en büyük gemilerinde Türk ihracatçısı için ekstra kapasite imkanı da doğmuş oldu.

399.9 metre boyunda, 61.5 metre genişliğinde ve 23.756 TEU taşıma kapasitesine sahip MSC GÜLSÜN, inşa edildiği 2019 yılında dünyanın en büyük konteyner gemisi olarak kayıtlara geçti. MSC'nin patronu Diego APONTE, 2019’da denize indirilen dünyanın en büyük konteyner gemisine, kayınvalidesi Gülsün SOYUER'in ismini verdi ve bu sınıfta inşa edilen tüm gemileri GÜLSÜN CLASS olarak tanımlandı.

Enerji verimliliği sağlıyor, çevreyi koruyor

Dünyanın ilk megamax 24 sınıfı olma özelliğini taşıyan MSC GÜLSÜN, 399.9 metre uzunluğa ve 61.5 metre genişliğe sahip olmasının dışında, 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesiyle, bir konteyner gemisi için rekor büyüklüğünde kapasiteye sahip. MSC GÜLSÜN, gövde direncini azaltarak enerji verimliliğini artırmak için tasarlanan pruva şekli ile enerji verimliliğine dikkat çekici bir yaklaşım sunuyor. Son teknoloji mühendislik, rüzgar direncini en aza indirerek daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. 24 bin TEU taşıma kapasiteli MSC GÜLSÜN gemisi halen dünyadaki en büyük üç gemi sınıfından biri.

Vira Haber