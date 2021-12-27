Genç Balıkçı Deneyim Buluşması Gökova Körfezi’nde Gerçekleşti

Akdeniz Koruma Derneği ve Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nin ev sahipliğinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Genç Balıkçı Deneyim Paylaşım Buluşması’na Kaş, Kalkan, Akbük ve Akyaka’dan balıkçılar katıldı. Buluşmada ayrıca Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SürKoop), Ege Üniversitesi, Kaş ve Akbük Su Ürünleri Kooperatifi’nden yetkililer yer aldı.

İki gün süren etkinliğin ilk gününde ziyaret edilen Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nde günlük balıkçılık verilerinin tutulması, balıkçılık turizmi ve istilacı türler hakkında deneyimler paylaşıldı. Gökova Körfezi’ndeki deniz koruma alanlarına yapılan ziyaretle Körfez’deki Balıkçılığa Kapalı Alanların önemi ve deniz koruyuculuğu sistemi yerinde aktarıldı.

Ayrıca deneyim paylaşım buluşmasında, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdet Ünal ‘Bölge balıkçılığının sosyo-ekonomik durumu ve genç balıkçılardan beklentiler’, SürKoop adına Su Ürünleri Mühendisi Mine Canikli ‘’Genç Balıkçı Komisyonu’’, Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nden Taner Özcan Kooperatifin çalışmaları ve bölgedeki balıkçılık, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, deniz koruma alanlarında yürütülen koruma ve izleme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğin sonunda gerçekleşen değerlendirme toplasında, balıkçıların deniz koruma alanları ve sürdürülebilir balıkçılığa yönelik soruları yanıtlanırken, meslekle ilgili endişeleri üzerinde duruldu.

Vira Haber