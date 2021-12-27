OMM Alize Ocean Racing, Transquadra İkinci Etabına Hazır

Dünyanın en zorlu okyanus yarışı olarak gösterilen Transquadra'ya katılan ilk Türk yelken takımı olan OMM Alize Ocean Racing, 29 Ocak-19 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Madeira-Martinik etabı için hazırlıklarında son aşamaya geldi.

Yarışın ilk etabı olan Marsilya-Madeira'yı ikinci sırada tamamlayan Sinan Sümer-Tolga Pamir ikilisi, Portekiz'deki ikinci etapta da Türkiye'yi temsil edecek.

İkinci etapta Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini söyleyen Sinan Sümer, "İkinci etap öncesinde ise hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. İkinci etapta da Türk yelken dünyasını gururlandıracak bir pozisyonda olmayı hedefliyoruz. İkinci etap, şartları itibarıyla ilk etaptan daha da zorlu geçecek. Ancak yaptığımız yarış simülasyonları ve oluşturduğumuz stratejilerle bu zorlukları aşacağıma inanıyoruz. Yarışın ardından elde ettiğimiz tecrübeleri de genç yelkencilerimize aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Tolga Pamir de kendilerine destek olan sponsorlara teşekkür ederek, ilk etaptaki başarıda bu desteğin büyük etkisi olduğunu söyledi.

Ayrıca, OMM Alize Ocean Racing, organizasyonun ikinci aşamasında da Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) için denizlerde mikroplastik ölçümleri yapmayı sürdürecek.