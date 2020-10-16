Deniz Suyu Kalitesi Ölçümünde Türkiye’de Bir İlk

Fethiye Körfezi’ndeki deniz suyu kalitesini gözlemlemek ve tespit edilen verileri anlık olarak sunmak üzere DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve Fethiye Belediyesi iş birliğinde Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından Smartium Blue Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi Projesi geliştirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı proje kapsamında geliştirilen sistemin deneme kurulumu, 15 Ekim Perşembe günü Fethiye Limanı, Aksazlar Mevkii’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ve özellikle mavi vatan denizlerimizin savunması için sualtı akustik sistemleri ve teknoloji odaklı milli çözümler geliştiren Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri (KoçSavunma) tarafından deniz suyu kalitesinin ve kirliliğin gerçek zamanlı olarak ölçümü, görüntülenmesi ve raporlanması amacıyla geliştirilen ve denizlerimizin ekolojik açıdan korunmasına önemli katkılar sunacak olan Deniz Kirliliği Ölçüm Sistemi Projesi’nin deneme süreci başlatıldı. KoçSavunma, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Fethiye Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle Fethiye’de denizin nabzını ölçmek için geliştirilen projenin pilot uygulaması 15 Ekim’de Fethiye Limanı, Aksazlar Mevkii’nde yapıldı.

TURMEPA VE FETHİYE BELEDİYESİ’NDEN İKİNCİ İŞ BİRLİĞİ

TURMEPA’nın Fethiye’de 2006 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Kıyı ve Deniz Merkezi, Fethiye Belediyesi ortaklığıyla çalışmalarını sürdürüyor. TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi, kuruluşundan bu yana bölgenin çevresel dönüşümüne katkıda bulunmak için Fethiye Belediyesi ile iş birliği halinde çok sayıda eğitim projesi ve etkinliği hayata geçiriyor. Merkez, bugüne kadar bölgede yaklaşık 100 bin kişiye çevre ve deniz eğitimleri verdi. Fethiye Belediyesi, TURMEPA’nın bu merkezde yürüttüğü deniz ve kıyı koruma faaliyetlerine Belediye imkanları doğrultusunda katkı sunmaya devam ederken Akıllı Şamandıra Projesi ile ikinci bir iş birliği de hayata geçirilmiş oluyor.

Projenin deneme sürecinin tamamlanmasının ardından 2021 yılı itibariyle iki akıllı şamandıra, Fethiye’de denizin nabzını ölçmek üzere Fethiye Belediyesi’nin kullanımında olacak ve en az bir yıl işletilecek. Türkiye’nin en güzel kıyılarına ev sahipliği yapan Fethiye’de hayata geçirilecek sistem sayesinde bölgesel olarak deniz kirliliğinin ve su kalitesinin tespiti sağlanırken, kirliliğe hızlı müdahale edilerek Fethiye’nin cennet maviliklerinin korunmasına katkıda bulunulacak.

KİRLİLİĞE 7/24 ÇEVRİMİÇİ TAKİP

Deniz, göl veya nehirlerde bulunduğu noktadaki kirlilik verilerini tespit ederek bu verileri konum, zaman gibi diğer bilgilerle birlikte kullanıcılara internet üzerinde sunacak gerçek zamanlı kirlilik ölçüm ve gözlem sistemi; çeşitli sualtı/su üstü verilerini toplayan “akıllı” şamandıralar, bu şamandıralardan alınan verileri işlenmesi ve servis edilmesinde kullanılan karaya konuşlanmış donanım biriminden ve veri analitiği /yönetimi yazılımlarından oluşuyor. Sistem, kentlerin dijital dönüşümlerine yönelik “veri ambarı” uygulamaları ve milli, yerli tasarımı ile bir ilki oluşturuyor.

Proje kapsamında marinalar, koylar, balık çiftliği çevresi gibi deniz alanlarının asidifikasyon, bulanıklık, oksijen düzeyi, su sıcaklığı, tuzluluk, klorofil gibi sualtı parametreleri ile rüzgar yönü/hızı gibi meterolojik veriler ölçülerek kayıt altına alınabilecek. Bunun için güneş paneli gibi kaynaklarla kendi güç ihtiyacını karşılayabilen, kendi konum ve durum bilgileri ile birlikte günün her saati raporlayan “akıllı” şamandıralar kullanılacak. Proje kapsamında uzun süreli olarak Fethiye Körfezi’nden toplanacak veriler ile farklı akademik çalışmaları da önünün açılabileceği değerlendiriliyor.

Vira Haber