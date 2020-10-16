62 Mürettebatlı Araştırma Gemisi Atlantik'te Battı!

Araştırma yürütmek için Güney Atlantik Okyanusu’nda Tristan da Cunha’ya bağlı Gogh Adası’nın yaklaşık bir mil açıklarında bulunan Geo Searcher isimli geminin battığı duyuruldu. 62 kişilik gemi mürettebatının tamamının batmadan önce gemiden tahliye edildiği düşünülürken, bazı kaynaklar bu konuda belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

Belize bayraklı, 69 metre uzunluk ve 13 metre genişliğindeki gemi 1982 yılında inşa edilmiş, o günden bugüne deniz araştırmalarında görev yapmıştı.

Vira Haber