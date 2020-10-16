Çeşme Marina Yapay Resif Projelerini Genişletmeye Devam Ediyor

Daha önce kalamar yuvası ve deniz patlıcanları ile ilgili çalışmaları yürüten Çeşme Marina, ilkini 2019’da gerçekleştirdiği yapay resif projesini genişleterek bir diğer yapay resifi marina sularına bıraktı.

Hurda demirlerin kimyasallardan arındırılıp birleştirilmesiyle oluşturulan resifler için Çeşme Marina Genel Müdürü Can AKALTAN; “Yapay resif projemiz ile su içi canlı popülasyonunu arttırmayı, yok olma tehlikesinde olan resifleri yenileyerek hassas derin su canlıları ve bölge ekolojisine destek olmayı amaçlıyoruz.” diye belirtti.

Vira Haber