Japonya 1 Milyon Nükleer Atık Suyunu Okyanusa Bırakacak

Japonya hükümetinin Fukuşima Daiichi santralinden 1 milyon ton atık suyu Pasifik Okyanusu’na bırakma kararı aldığı bildirildi. Bu karara tepki gösteren Japon balıkçılar, bu eylemin balıkçılığa ve çevreye büyük zarar vereceğini söyledi.

Guardian’da yer alan habere göre, yaklaşık 1000 tankta depolanan atık suyun 2022 itibariyle okyanusa bırakılacağı, bütün atık suyun bırakılmasının on yıllar alacağı öğrenildi. Fukuşima Nükleer Santrali’nin 2011’de tsunami nedeniyle zarar görmesinin ardından bu atık sular Japon hükümeti için bir sorun teşkil ediyordu. Ancak yerel habercilere göre, buharlaştırma veya başka bir alanda depolama seçenekleri rafa kaldırılarak, suyun okyanusa bırakılması kararlaştırıldı.

Bu bölgeden deniz ürünleri ithalatını uzun bir süre önce yasaklayan ve bu yasağı devam ettiren Güney Kore de bu karara tepki göstererek, böyle bir eylemin deniz yaşamı için büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti.

Vira Haber