Deniz Suyunun Sıcaklığı Balık Fiyatını Olumsuz Etkiliyor
Zonguldak'ta deniz suyu sıcak olduğu için az balık avlanırken, bu durum fiyatlara da olumsuz yansıyor.
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Sezona bol balık avlama umuduyla başlayan Karadenizli balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması nedeniyle istenilen avlanmayı gerçekleştiremedi. Hafta başında kilosu 50 liradan satılan hamsinin fiyatı 70 liraya yükselirken, mezgit 100, istavrit 100, lüferin tanesi ise 200 liradan satışa sunuluyor.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Suyu, Fiyat, Balık
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