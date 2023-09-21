Jandarma'ya Yer Altı Görüntüleme Cihazlarıyla Eğitim Verildi

Savunma sanayisi firması tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa geliştirilen yerli yer altı görüntüleme cihazları sığınak, tünel, mağara ve gömülü mühimmat tespitinin yanı sıra ormanlık alanda kayıp kişilerin tespiti, su altı arama kurtarma, deprem gibi doğal afetlerde de arama faaliyetlerinde kullanılıyor. Bu kapsamda verilen uygulamalı eğitimlerde cihazı kullanan jandarma personeli, su altına dalış yapan Jandarma Su Altı Arama ekibinde yer alan dalgıcın yerini belirledi.

Vira Haber