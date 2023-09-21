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Sakarya'da Denizde Kaybolan Çocuk Aranıyor

Sakarya'da Denizde Kaybolan Çocuk Aranıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor.

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Yalı Mahallesi'nde öğle saatlerinde ailesiyle denize giren Muhammet Cebrail Kozan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, gönüllü cankurtaran, sağlık, itfaiye, polis ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kozan'ın bulunması için su üstü ve altında geniş çaplı çalışma başlattı.

Vira Haber

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