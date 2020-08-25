Deniz Tanrıçası “DORİS” İlk Görevine Başladı

Karadan verilen komutlarla deniz yüzeyini temizleyen insansız tekne ‘Doris’in yüzey çalışmasına balıkadamlar da denizaltında yaptıkları temizlikle destek verdi.

Yapay zeka destekli sesli komut sistemi ile ilerleyen ve insansız çalışan deniz robotu, deniz yüzeyindeki atıkları topladı. Çöpleri cinsine göre kategorize edebilen Doris, atık verilerini internet ortamına aktararak rapor haline getirebiliyor.

10 gün boyunca Kadıköy sahillerinde, test sürüşü yapacak olan Doris, Kadıköy’de deniz kirliliğinin haritasını da çıkaracak.

ATIKLARI AYRIŞTIRABİLİYOR

Deniz yüzeyinden 30cm derinliğe kadar çöp toplayabilen araç, 1 ton atık toplama kapasitesine sahip. Pet şişe ve atıkları, karadan verilen sesli komutlar aracılığıyla toplayan Doris, atıkları da kendi içerisinde plastik, cam, organik atık olarak ayrıştırabiliyor.

BALIKADAMLAR DA 2 ÇUVAL ÇÖP TOPLADI

Deniz tabanından yüzeye çıkamayan çok sayıda cam şişe ve atık Türk Balıkadamları Derneği ve Kadıköy Belediyesi’ne bağlı dalgıçlar tarafından toplandı. Denizin dibinden yaklaşık 2 saat süresince 2 çuval çöp çıkarıldı.

DENİZATI ‘DORİS’ NEDİR?

Otonom Seviye-5 Deniz Temizleme aracının adı, mitolojilerde denizin saflığını ve temizliğini sembolize eden deniz tanrıçası ‘Doris’ten geliyor. Doris, görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları kullanarak deniz yüzeyindeki atıkları tanır, toplar, kategorize eder ve bu atık verilerini internet ortamına aktarıp rapor olarak hazırlar.

Çevreden aldığı görüntüler ile lokasyon verilerini birleştirir ve çalıştığı bölgenin atık haritasını çıkartır. Üzerindeki radar ve lidar sensörler vasıtası ile etrafındaki nesnelerin konumunu tespit edebilir ve gerekli rotayı otonom olarak oluşturur.

10 GÜN BOYUNCA KADIKÖY SAHİLİNDE

Kadıköy Belediyesi’nin Koç Üniversitesi KWORKS Covid-19 Ekspres Platformu sürecinde geliştirdiği işbirliği ile IWROBOTX adlı girişimin geliştirdiği otonom deniz temizleme aracı Doris, 10 gün boyunca Kadıköy sahillerinde olacak, daha sonra başka denizlerde çalışmalarını sürdürecek.

Vira Haber