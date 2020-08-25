Çin Tersanesi Pakistan İçin İnşa Ettiği Fırkateyni Denize İndirdi

Çin’e ait Hudong Zhonghua Tersanesi Pakistan Donanmasına ait Type-054A / P fırkateyni (NATO kod adı Jiangkai II) için denize indirme töreni düzenledi.

Pakistan’ın 2017 yılında Çin ile imzaladığı 2 adet Type 054 A / P fırkateyninin denize indirme töreni gerçekleşti.

TYPE 054A FIRKATEYNİNİN ÖZELLİKLERİ

Type 054A, çok rollü bir firkateynidir ve Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın (PLAN) omurgası olarak bilinir. Çin Donanmasında görevde 30 gemisi var. Tip 054A, 134 metre uzunluğa, su seviyesinde 16 metre genişliğe ve 4.000 ton deplamana 165 denizci barındırabilir.

Type 054A, Luoyang Elektro-Optik Teknoloji Geliştirme Merkezi (EOTDC) tarafından geliştirilen 32 hücreli Dikey Fırlatma Sisteminden (VLS) ateşlenen HQ-16 orta menzilli yüzey hava füzeleri ile donanmıştır. HQ-16 füzesi, 50 km menzile kadar her açıdan hava hedeflerine kilitlenebilir. VLS'nin ayrıca denizaltı savunma harbi için bir füze taşıması bekleniyor.

PAKİSTAN DENİZ KUVVETLERİNİ MODERNİZE EDİYOR

Pakistan, Çin'den gelen bu fırkateynlere ek olarak, Türkiye'den Ada Sınıfının genişletilmişi yeni korvetler ve Hollanda'dan OPV de görevlendirecek. Aynı zamanda denizaltı kuvvetlerini de modernize ediyor.