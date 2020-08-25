Yunanistan Türkiye'nin NAVTEX İlan Ettiği Bölgede Tatbikat Yapacak

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramak için NAVTEX ilan ettiği bölgede tatbikat yapacağını açıkladı.

Tatbikat üç gün süreceği ve gerçek mühimmatın kullanılacak.

Girit Adası'nın güney doğusunda yapılacak olan tatbikat için Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Atina ve Ankara’da yetkililerle görüşeceği ifade edildi.

Tatbikatın Girit Adası’nın güney doğusunda yapılacağı açıklandı. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Salı günü Atina ve Ankara’da yetkililer ile görüşeceği belirtildi.

Türkiye halihazırda Oruç Reis gemisi ile deniz tabanına yönelik araştırmalar yürütüyor. Çok sayıda Türk savaş gemisi araştırmalarda gemiye eşlik ediyor, güvenliğini sağlıyor.